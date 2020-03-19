خاص- الأهلي يناقش تعديل عقد الشناوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن منافشة مسئولو النادي الأحمر، ملف تعديل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.









وقال المصدر بأن النادي الأحمر سيناقش تعديل عقد الشناوي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الحارس في الفترة الأخيرة.









وأضاف المصدر بأن مناقشة تعديل عقد الشناوي لقطع الطريق أمام إغراءات الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات حارس مرمى النادي ومنتخب مصر.



