Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص- الأهلي يناقش تعديل عقد الشناوي

الخميس 19/مارس/2020 - 03:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن منافشة مسئولو النادي الأحمر، ملف تعديل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.


وقال المصدر بأن النادي الأحمر سيناقش تعديل عقد الشناوي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الحارس في الفترة الأخيرة.


وأضاف المصدر بأن مناقشة تعديل عقد الشناوي لقطع الطريق أمام إغراءات الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات حارس مرمى النادي ومنتخب مصر.

Advertisements

أخبار تهمك

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 5 ساعات

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ حوالي 3 ساعات

رغم قرار الحكومة لمواجهة كورونا.. رئيس "سوق العبور" يفجر مفاجأة صادمة

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:53 م

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

11:58 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status