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رامي صبري يحتفل بتخطي "حياتي مش تمام" 5 ملايين مشاهدة

الخميس 19/مارس/2020 - 03:59 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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حقق الفنان رامي صبري نجاحا كبير بأغنيته الأخيرة "حياتي مش تمام" التي طرحها خلال الشهر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث تخطت المشاهدات ٥ ملايين مشاهدة.

 

وشارك رامي جمهوره على إنستجرام بستوري يعبر عن نجاح الأغنية ووصولها لخمسة ملايين مشاهدة؛ ولم يقف نجاح الأغنية عند هذا الحد؛ بل شارك عدد كبير من النجوم رامي تفوق الأغنية من خلال غناء الأغنية ونشر فيديوهات لهم مذيلة بتعليقات تعبر عن الإعجاب، وكان شيكو وهشام ماجد على رأس الفنانين.

 

"حياتي مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي، واختار رامي صبري عيد الحب لطرحها لجمهوره.

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