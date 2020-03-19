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قفزة قوية لأسعار النفط الأمريكي مدعومة بقرار "المركزى الأوروبي"

الخميس 19/مارس/2020 - 03:57 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قفزت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 17% صباح الخميس غداة قرار المصرف المركزي الأوروبي إطلاق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لشراء سندات عامة وخاصة بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.


وبعد  خسارته 24% من قيمته، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 17,2% ليصل سعر البرميل إلى حوالى 24 دولاراً، في حين ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8,5% ليصل إلى 27 دولاراً للبرميل.
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