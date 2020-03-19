الصليب الأحمر: على إندونيسيا أن "تستعد للأسوأ" بشأن فيروس كورونا

وأكد "كالا"، أن 49 مستشفى من أصل 132 مستشفى عبر الأرخبيل مخصصة لقبول مرضى فيروس كورونا لم تكن جاهزة بعد، حيث سعت السلطات للحصول على معدات واقية ومعدات أخرى.





ولفت "كالا"، الذي قضى فترة ولايته الثانية في عهد الرئيس ويدودو، إلى إنه نصح السلطات بمعالجة تفشي المرض من خلال أن تكون منفتحة ودقيقة بمعلوماتها حول فيروس كورونا والتأكد من أنها "مستعدة للأسوأ".