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الصليب الأحمر: على إندونيسيا أن "تستعد للأسوأ" بشأن فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:46 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن رئيس الصليب الأحمر في إندونيسيا، أنه من المرجح أن يكون لدى البلاد عدد أكبر بكثير من حالات فيروس كورونا مما أبلغت عنه بسبب انخفاض مستويات الاختبار وتحتاج إلى التفكير في اتخاذ تدابير أكثر صرامة مثل عمليات الإغلاق، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال جوزيف كالا، نائب رئيس إندونيسيا السابق لفترتين ورئيس الصليب الأحمر في البلاد، إن هناك احتمالًا قويًا بأن الحالات ما زال يتم التقليل من شأنها.

وأضاف "كالا": "إذا كانت الاختبارات منخفضة، فإن الحالات تكون منخفضة"، موضحًا، أنه يجب الكشف عن العدد الحقيقي للحالات بمجرد حصول إندونيسيا على المزيد من نتائج الاختبارات من المختبرات لزيادة الاختبار.

وأشار "كالا"، إلى أن إندونيسيا يجب أن تتعلم من استراتيجية كوريا الجنوبية التي استخدمت التكنولوجيا واختبرت أكثر من 290 ألف شخص في محاولة للقضاء على تفشي الفيروس.

كما قال، إن إندونيسيا تستورد 200 ألف مجموعة اختبار من كوريا و 500 ألف من دول أخرى، بما في ذلك الاختبارات السريعة.

وأردف: "يجب على الدولة أيضًا التفكير في فرض حظر على احتواء الفيروس، مثل تلك التي تتم في الجارتين الفلبين وماليزيا، بالإضافة إلى تقييد السفر خلال العطلات القادمة للاحتفال بشهر الصوم الإسلامي".

وأكد "كالا"، أن 49 مستشفى من أصل 132 مستشفى عبر الأرخبيل مخصصة لقبول مرضى فيروس كورونا لم تكن جاهزة بعد، حيث سعت السلطات للحصول على معدات واقية ومعدات أخرى.

ولفت "كالا"، الذي قضى فترة ولايته الثانية في عهد الرئيس ويدودو، إلى إنه نصح السلطات بمعالجة تفشي المرض من خلال أن تكون منفتحة ودقيقة بمعلوماتها حول فيروس كورونا والتأكد من أنها "مستعدة للأسوأ".

وقد انتقلت رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم من صفر حالات تم الإبلاغ عنها إلى 309 في أقل من ثلاثة أسابيع وبلغ عدد القتلى 25، وهو أعلى من أي دولة أخرى في جنوب شرق آسيا.

دعا الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الخميس، إلى إجراء اختبارات على الفور. لم تختبر الدولة التي يبلغ عدد سكانها 260 مليون نسمة سوى 1،592 شخصًا، أي أقل بكثير من العديد من جيرانها الأصغر بكثير.

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