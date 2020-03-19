طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة في تسريح العاملين في ظل تداعي النشاط الاقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا.









وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة قفزت سبعين ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 281 ألفا للأسبوع المنتهي في 14 مارس ، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017. ولم يجر تعديل طلبات الأسبوع السابق.









كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الطلبات إلى 220 ألفا في أحدث أسبوع. وعزت وزارة العمل القفزة في الطلبات إلى كوفيد-19، وهو مرض تنفسي يسببه فيروس كورونا.









وقالت "أشار عدد من الولايات على وجه التحديد إلى تسريح عاملين مرتبط بكوفيد-19، بينما سجلت ولايات عديدة زيادة في تسريح العاملين في القطاعات المرتبطة بالخدمات بشكل عام وفي قطاعات الضيافة وخدمات الطعام بشكل خاص، وكذلك في قطاع النقل والتخزين، سواء تم تحديد كوفيد-19 بشمل مباشر أم لا".



