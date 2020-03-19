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"جه دورنا".. رامي جمال يتبرع لمستشفيات العزل بمحافظتي الدقهلية والقاهرة لمواجهة "كورونا"

الخميس 19/مارس/2020 - 04:39 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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انتشار فيروس "كورونا "الذي أصاب العالم أجمع بالذعر والرعب وأصبح الهدف الأساسي هو الوقاية منة لكي نحكم انتشار الفيروس، وقام العديد من الفنانين بتوجيه النصايح لجمهورهم واتخاذ كل سبل الوقاية، علي الجانب الآخر قام الفنان رامي جمال بالتبرع لمستشفيات الحجر الصحي بمحافظتي القاهرة والدقهلية "


نشر الفنان " رامي جمال" صورة مكتوب عليها كلام مضمونة أنة سيقوم بالتبرع للمصابين بفيروس" الكورونا" ومستشفيات العزل في محافظتي القاهرة والدقهلية وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "

كان مضمون الكلام الموجود في الصورة كالآتي" قررت التبرع لمستشفيات العزل في محافظة القاهرة و محافظة الدقهلية بالمواد الطبية والغذائية، ووعد بهدايا لكل أبطالنا من الدكاترة والممرضين، وبطلب من كل أصدقائي الفنانين ورجال الأعمال، التصرف بالمثل في أي مستشفى يختاروها"


علق "جمال" علي الصورة قائلاً "جة دورنا "

جائت تعليقات الجمهور فيها شيئ من التشجيع والحفاوة والتقدير لما قام بة والبعض الآخر وجهو النقد اللازع حيث علقو كالتالي" كنت إعمل دا بينك وبين ربنا مش لازم تقول، جزاك الله كل خير، شابوة يا رامي بجد ربنا يجازيك كل خير، ابن المنصورة الغالي

علي الجانب الآخر رد" رامي "علي منتقدية بانة بيتصدق في العلن لكي يشجع زملائة من الفنانين ورجال الأعمال علي تقديم التبرعات والمساعدات لمقاومة الفيرس "

يذكر أن إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ250 شخصا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. وتشهد إيطاليا حالة من الاستنفار لدى الجهات الصحية، بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات، وبدأت عمليات التعقيم تجوب كل الأحياء والأماكن التي تشهد تكدسات في إيطاليا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مشاهد من انتشار الفرق الطبية في مناطق متعددة وتقوم بتطهير الشوارع والمقاعد التى يجلس عليها المواطنين للحد من نقل العدوى في الأماكن المزدحمة، بينما خلت الشوارع من المارة.
"جه دورنا".. رامي جمال يتبرع لمستشفيات العزل بمحافظتي الدقهلية والقاهرة لمواجهة "كورونا"
"جه دورنا".. رامي جمال يتبرع لمستشفيات العزل بمحافظتي الدقهلية والقاهرة لمواجهة "كورونا"
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