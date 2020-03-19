"أزمة وهتعدي".. تعرف عن أغنية أحمد سعد القادمة لمواجهة "كورونا"





بينما علق آخرون:"ياارب ياسعد ان شاء الله هتعدي بخير وسلام ورمضان هيجي علينا كلنا باالف خيرر وهنصلي كلنا الترويح وهنملي المساجد والشعب المصري مش هيسيب المساجد تاني"، وقال آخر:"الأزمة هتعدي تلزم بيتك وتلم زوجتك وأولادك من الخروج للمولات ويخرج فرد واحد من العيلة لجلب متطلبات البيت وتعقيم البيت والاحدية تبقي برا المنزل وغسل الايدي كل ثلاتة ساعات واكل من برا لاء وخبز برا لاء وتعدي الأزمة بحول الله اقعد في دارك تحمي نفسك والغير".



يشار أن الأغنية من كلمات:أحمد إبراهيم، وغناء وتلحين: أحمد سعد، واخراج:Pompoo.



الكورونا





بدأت الكرونا في الإنتشار في مصر، وأُصيب منها الكثير في مصر، والوطن العربي وتوفي الكثير أيضاً، وتعطلعت الدراسة لكي لا تنتشر، بدأت تتواجد حملات توعية للناس لكي يجلسوا في منازلهم وعدم الخروج منها مثل حملة #خليك_في_البيت، وشارك بها الكثير من نجوم الوطن العربي لتوعية جمهورهم، أما أحمد سعد فشارك في هذا الهشتاج عن طريق هذه الأغنية.