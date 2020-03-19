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"أزمة وهتعدي".. تعرف عن أغنية أحمد سعد القادمة لمواجهة "كورونا"

الخميس 19/مارس/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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طرح الفنان أحمد سعد، أغنية جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحمل عنوان  "أزمة وهتعدي".

أهدى "سعد" هذه الأغنية للشعب المصري، وجميع الشعوب العربية وكل إنسان، والأغنية توصف الأزمة التي تمر بها مصر والشعوب العربية من فيرس الكرونا، وصُور الفيديو كليب في منزله.

وعلق على الفيديو قائلاً: "إهداء من احمد سعد الي الشعب المصري الحبيب.. وجميع الشعوب العربية وكل انسان".

حاز الفيديو كليب على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور على الفيديو قائلاً:"بارك الله فيك اخي الحبيب نجم النجوم.. هو ده الفنان اللي تلاقيه مع بلاده في وقت الشده.. مش كبارالمطرببن اللي مش سامعين لهم حس..الله عليك يانجم.. علي فكره اناماعرفش احمد سعد الامن خلال اغانيه فقط".


بينما علق آخرون:"ياارب ياسعد ان شاء الله هتعدي بخير وسلام ورمضان هيجي علينا كلنا باالف خيرر وهنصلي كلنا الترويح وهنملي المساجد والشعب المصري مش هيسيب المساجد تاني"، وقال آخر:"الأزمة هتعدي تلزم بيتك وتلم زوجتك وأولادك من الخروج للمولات ويخرج فرد واحد من العيلة لجلب متطلبات البيت وتعقيم البيت والاحدية تبقي برا المنزل وغسل الايدي كل ثلاتة ساعات واكل من برا لاء وخبز برا لاء وتعدي الأزمة بحول الله اقعد في دارك تحمي نفسك والغير".

يشار أن الأغنية من كلمات:أحمد إبراهيم، وغناء وتلحين: أحمد سعد، واخراج:Pompoo.

الكورونا 

بدأت الكرونا في الإنتشار في مصر، وأُصيب منها الكثير في مصر، والوطن العربي وتوفي الكثير أيضاً، وتعطلعت الدراسة لكي لا تنتشر، بدأت تتواجد حملات توعية للناس لكي يجلسوا في منازلهم وعدم الخروج منها مثل حملة #خليك_في_البيت، وشارك بها الكثير من نجوم الوطن العربي لتوعية جمهورهم، أما أحمد سعد فشارك في هذا الهشتاج عن طريق هذه الأغنية.

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