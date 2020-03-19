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كورونا يواصل تدمير كرة القدم.. 10 إصابات في فيورنتينا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:44 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، مشيراً إلى أن 3 منها تعالج في المستشفى.

 

وأفاد مالك النادي روكو كوميسو في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا من مكان تواجده في الولايات المتحدة: "الوضع يزداد سوءاً، في النادي لدينا نحو 10 أشخاص مصابين بهذا المرض المؤسف، و3 من أفراد الجهاز الفني هم في المستشفى".


وسبق لنادي كرة القدم أن أعلن عن إصابة 3 لاعبين هم المهاجم باتريك كوتروني والأرجنتيني جرمان بيسيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش.


وأطلق النادي حملة لجمع التبرعات لمساعدة مستشفيات المدينة على التعامل مع فيروس "كوفيد-19" الذي ضرب بقوة في إيطاليا، وحصد حتى مساء الأربعاء نحو 3000 وفاة في إيطاليا من أصل نحو 35 ألف إصابة، من أصل نحو 8800 وفاة تسبب بها حول العالم.


وأشار كوميسو إلى أن الحملة جمعت حتى مساء الأربعاء، نحو 420 ألف يورو من أصل هدفها الإجمالي وهو 500 ألف يورو، مشيراً إلى أن لاعب الفريق الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري ساهم بـ50 ألفاً.


وأعلنت أندية عدة في "سيري أ" تسجيل إصاباته بالفيروس في صفوفها، لاسيما يوفنتوس حيث أصيب دانييلي روغاني (أول إصابة للاعب كرة قدم في إيطاليا) والفرنسي بليز ماتويدي، وسمبدوريا الذي سجل فحوصاً إيجابية لخمسة من لاعبيه وطبيب، ولاعب هيلاس فيرونا ماتيا زاكانيي.


وفرض "كوفيد-19" شللاً شبه شامل على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم ومنها منافسات غالبية بطولات كرة القدم في أوروبا.


وتعد إيطاليا أكثر الدول تضرراً بالفيروس في القارة العجوز، وهي أعلنت في وقت سابق وقف المنافسات الرياضية حتى الثالث من أبريل.

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