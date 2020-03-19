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تعقيم الكنائس والمستوصفات الطبية في مغاغة بالمنيا "صور"

الخميس 19/مارس/2020 - 03:38 م
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التعقيم
التعقيم
حازم رفعت
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شنت مدرية الصحة والسكان بالمنيا، بالتعاون مع إدارة المكافحة، اليوم الخميس، حملة لتعقيم الكنائس والشوارع والمستوصفات الطبىة في بعض القرى التابعة لمدينة مغاغة والعدوة، شمال محافظة المنيا وجارٍ تعقيم باقي مدن المحافظة من كنائس ومساجد وأماكن التجمعات، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وبدأت الحملة بتعقيم كنيسة في جزيرة شارونة مغاغة، في المنيا.

واتخذت إيبارشية مغاغة والعدوة، إجراءات وقائية إضافية لمواجهة الفيروس المستجد.

وشملت الإيبارشية تقديم فقرة طبية لمدة 5 دقائق بعد كل عظة صباحية ولمدة 15 دقيقة بعد كل عظة مسائية من أحد الأطباء المتخصصين وذلك في جميع الكنائس ولمدة شهر لرفع مستوى الثقافة الصحية والطبية لدى الأقباط، والتنبيه على كل من يعاني من نزلة برد التزام الراحة بالمنازل. 

ووجه الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوى الشكر للقوات المسلحة سلاح الحرب البيولوجية الذين يشرفون بالتعاون مع وزارة الصحة على تعقيم الكنائس والمساجد والمدارس والجامعات وكل مؤسسات الدولة، مطالبا الجميع بالمساهمة في رفع الوعي واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد عقد، مساء امس الأربعاء، عظته الإسبوعية، من كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، وذلك في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن قداسة البابا في وقت سابق، استمرار الاجتماع مع عدم السماح بحضور أي فرد من الشعب القبطي، على أن تذاع العظة الأسبوعية على الهواء مباشرة من خلال القنوات الفضائية القبطية، وذلك بدءًا من عظة اليوم وحتى 8 أبريل المقبل.

ويأتي إعلان قداسة البابا عن تعليق اجتماع الأربعاء في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

ويذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت بيانا رسميًا، ونص البيان على كالتالي: تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.
تعقيم الكنائس والمستوصفات الطبية في مغاغة بالمنيا "صور"
تعقيم الكنائس والمستوصفات الطبية في مغاغة بالمنيا "صور"
تعقيم الكنائس والمستوصفات الطبية في مغاغة بالمنيا "صور"
تعقيم الكنائس والمستوصفات الطبية في مغاغة بالمنيا "صور"
تعقيم الكنائس والمستوصفات الطبية في مغاغة بالمنيا "صور"
تعقيم الكنائس والمستوصفات الطبية في مغاغة بالمنيا "صور"
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