سنغافورة تسجل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة، اليوم الخميس تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورون ليصل العدد الإجمالي إلى 345، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة السنغافورية، قد طالبت من مواطنيها تأجيل السفر غير الضروري إلى الخارج، في خطوة غير مسبوقة لمحور النقل الآسيوي، كجزء من إجراءات جديدة للسيطرة على فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة حول العالم.

وأشارت السلطات في سنغافورة، إلى أنها ستخبر جميع من يدخلون البلاد بتاريخ سفرهم الأخير لمجموعة دول الاسيان، واليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة بالحجر الصحي في مكان إقامتهم لمدة 14 يومًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وجاء الحصر بعد عدد من الحالات التي دخلت سنغافورة لغرض محدد هو التماس الرعاية الصحية. كانت هناك حالتان للإندونيسيين الذين ظهرت عليهم أعراض فيروسات تاجية في المنزل قبل وصولهم إلى سنغافورة، والمعروفة بمرافقها الصحية الفائقة.