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تايلاند تشدد قواعد الدخول لجميع الجنسيات لمكافحة فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:08 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح رئيس الوزراء التايلندي، برايث تشان أوشا، اليوم الخميس، بأن البلاد ستدخل إجراءات جديدة تتطلب من جميع المسافرين إلى تايلاند تقديم شهادات طبية وتأمين صحي قبل الدخول في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء برايوث: "نحن نمنع العدوى من الدخول إلى البلاد ولهذا يحتاج الناس إلى شهادة طبية وتأمين صحي لدخول تايلاند"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "سيشمل هذا الآن جميع البلدان لتقليل العدوى حتى نتمكن من السيطرة عليها".

وفي التفاصيل، يتعين على المسافرين إلى تايلاند أن يُظهروا للسلطات الآن شهادة صحية، لم تصدر قبل السفر بمدة تزيد عن 72 ساعة، مما يؤكد أنها قد خضعت للاختبار وخالية من الفيروس. يجب عليهم أيضًا تقديم بوليصة تأمين تظهر الحد الأدنى من التغطية لفيروس كورونا بما لا يقل عن 100 ألف دولار.

وقال مسؤول في تايلاند، اليوم الخميس، إن تايلاند أبلغت عن 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر قفزة يومية في عدد الحالات حتى الآن ليرتفع إجمالي حالات العدوى إلى 272.

كان هذا الإجراء في السابق مطلبًا للدول التي صنفتها الحكومة التايلاندية على أنها "مناطق مصابة بالمرض" والتي تشمل الصين وكوريا الجنوبية وهونج كونج وماكاو وإيطاليا وإيران.

من غير الواضح متى سيسري الإجراء الجديد وكيف سيتم تطبيقه في نقاط الحدود المختلفة.

يأتي إدخال الإجراء الجديد في الوقت الذي تطالب فيه عشرات منظمات المجتمع المدني في تايلاند الحكومة بإغلاق الحدود وتقييد حركة الأشخاص للحد من العدوى.

سجلت تايلاند قفزة كبيرة في عدد الإصابات هذا الأسبوع والتي قسمتها السلطات الصحية إلى حالات مستوردة جديدة وتلك المتعلقة بحالات سابقة.

أدى ارتفاع عدد الإصابات إلى إغلاق الحكومة للمدارس والجامعات وأماكن الترفيه في جميع أنحاء البلاد، والتي بدأ سريانها يوم الأربعاء.

سجلت تايلاند حالة وفاة واحدة منذ تفشي المرض، حيث تعافى 42 مريضًا وعادوا إلى منازلهم ولا يزال 229 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى.
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