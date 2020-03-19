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الاتفاق السعودي يخطط لضم أزارو نهائياً من الأهلي

الخميس 19/مارس/2020 - 03:31 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أفادت تقارير صحفية مغربية بأن نادي الاتفاق السعودي سيطلب من الأهلي المصري شراء المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر والذي يلعب معارًا لصفوف النادي السعودي حتى نهاية الموسم.

 

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية بأن الاتفاق يرغب بقوة في الحصول على خدمات أزارو بصفة نهائية.

 

وأضافت الصحيفة بأن العقد المبرم بين الاتفاق السعودي والأهلي المصري لا يوجد به بند شراء أزارو بصفة نهائية.

 

ولفت أزارو الأنظار إليه منذ انتقاله للاتفاق السعودي معارًا في يناير الماضي حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا أخر.

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