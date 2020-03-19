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قبل بدء غلق المقاهي.. كل ما تريد معرفته عن قرارت مجلس الوزراء بشأن مواجهة "كورونا"

الخميس 19/مارس/2020 - 03:23 م
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بوابة الفجر
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ضرب فيروس "كورونا" مع نهاية شهر ديسمبر 2019، وم استعداد العالم لاحتفالات استقبل العام الميلادي الجديد، أصيب العالم بحالة ذعر، انطلقت من مدينة "ووهان" الصينية، حيث يتساقط المارة دون سبب، ليكتشف الأطباء وجود فيروس جديد يهاجم ضحاياه.

قرارات مجلس الوزراء

توجهت أنظار العالم نحو الصين، وتحديدًا "ووهان" التي كان لا يعرفها الكثيرون، إلى أن الإصابات والغموض المصاحب للحالة التي تمر بها المدينة، جعل العالم يترقب، ما سيحدث، وكيف ستتعامل الصين مع المستجدات التي طرأت على الساحة.

الحكومة تواجه كورونا

تسارعت الأحداث حتى بدأ الكابوس ينتشر كل أروقة العالم، وسرعان ما وصل البلاد العربية، لتعلن جميعها حالة الاستنفار من أجل مواجهة هذا الفيروس الذي عجز العلم إلى الآن في اكتشاف لقاح يقضي عليه، برغم أعراضه المرضية البسيطة، التي قد لا تختلف عن "الإنفلونزا" العادية التي يصاب بها الجميع.

كورونا يصل مصر

وأعلنت الصحة المصرية عن رصد إصابات بفيروس "كورونا" ووجود حالة وفاة في بادئ الأمر، واتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية للفيروس.

إحصائيات الإصابات في مصر

ووصل عدد الحالات المصابة في مصر بفيروس"كورونا" إلى الآن، إلى ما يقرب من "210"، في حين عدد الحالات المعلن عن تعافيها 28 حالة، وسجلت مصر 6 وفيات، بحسب أحدث الإحصائيات والأرقام التي تحدث أولا بأول.

قرار غلق المحال التجارية والأندية

وعلى الفور اتخذ مجلس الوزراء المصري، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات والتي من شأنها، تحد من انتشار فيروس "كورونا" وتمنع توغله.

تعليق الدراسة

وقرر الوزراء تعليق الدراسة التي قبل أيام، في خطوة من الحكومة المصرية لتوسيع إجراءاتها من أجل التعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب العالم بأسره بالذعر.

بدء تنفيذ قرار الغلق

وأصدرت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، قرارا بإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، إلى غاية نهاية شهر مارس الجاري.

إغلاق الأندية ومراكز الشباب

وتقرر إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا بكافة أنحاء مصر، حسبما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي.

على من يسري القرار

وكشف مدبولي عن أن قرار الإغلاق، نافذًا على جميع المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية في التوقيت ذاته، في إجراء احترازي ضروري تجاه مواجهة "كورونا".

الفئة المستثناة

ويستثني قرار الغلق خدمات توصيل الطلبات للمنازل ومحال السلع الغذائية والصيدليات، سواء بالمراكز التجارية أو خارجها.


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مقاهى السلع الغذائيه الإجراءات الاحترازية احترازي

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