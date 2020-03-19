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روسيا: انتشار فيروس كورونا يؤثر على اقتصادنا أكثر من انخفاض النفط

الخميس 19/مارس/2020 - 03:18 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن انتشار فيروس (كورونا) المستجد يؤثر على الاقتصاد الروسي أكثر من انخفاض أسعار النفط.
 
وقال سيلوانوف - في تصريحات، اليوم الخميس، " إن هناك الآن عاملين - انخفاض أسعار النفط وعواقب ما يسمى بعدوى فيروس (كورونا) وفي اعتقادي، العدوى أكثر خطورة على اقتصادنا، لأنها تؤثر بشكل مباشر على صناعات بأكملها".
 
وفي الوقت نفسه، أكد الوزير الروسي أن التدابير التي تتخذها السلطات وموارد الميزانية ستسمح بالتصرف السريع لمعالجة للوضع، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد ضرورة الاستعداد في البلاد لأي تطور فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ووفقا للبيانات الأخيرة، تجاوز عدد المصابين بالفيروس في روسيا 147 شخصاً، وهناك حالة وفاة واحدة.




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