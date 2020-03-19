رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يعلن تأجيل البريميرليج حتى 30 أبريل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تأجيل البريميرليج حتى يوم 30 أبريل القادم وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.



وجاء هذا التمديد لفترة تأجيل البريميرليج إلى 30 أبريل بعد تأجيل بطولة اليورو، حيث أكد الاتحاد أن الموسم يمكن أن يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى ووجود خطة لإكمال الموسم في الوقت المناسب.



وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منذ أيام قليلة تأجيل بطولة اليورو لصيف موسم 2021 من أجل إعطاء الفرصة للاتحادات الرياضية لاستكمال الموسم الجاري.



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.