Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يعلن تأجيل البريميرليج حتى 30 أبريل

الخميس 19/مارس/2020 - 03:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تأجيل البريميرليج حتى يوم 30 أبريل القادم وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وجاء هذا التمديد لفترة تأجيل البريميرليج إلى 30 أبريل بعد تأجيل بطولة اليورو، حيث أكد الاتحاد أن الموسم يمكن أن يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى ووجود خطة لإكمال الموسم في الوقت المناسب.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منذ أيام قليلة تأجيل بطولة اليورو لصيف موسم 2021 من أجل إعطاء الفرصة للاتحادات الرياضية لاستكمال الموسم الجاري.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
Advertisements

أخبار تهمك

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ ساعة و 10 دقيقة

رغم قرار الحكومة لمواجهة كورونا.. رئيس "سوق العبور" يفجر مفاجأة صادمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 17 ساعة

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ ساعتين

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:53 م

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

11:58 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status