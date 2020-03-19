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تحديثات متصفح جوجل كروم ونظام تشغل Chrome OS أحدث ضحايا فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:00 م
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بوابة الفجر
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يجبر الانتشار المتنامي لفيروس كورونا العديد من الأشخاص على العمل من المنزل، وذلك بعد تفشي الفيروس المستجد في جميع انحاء العالم، مما يؤثر بشكل كبير على الإنتاجية في جميع المجالات والتخصصات، بالإضافة إلى كونه تهديدًا صحيًا للكثيرين.

أعلنت شركة جوجل - Google اليوم، أن التحديثات لكل من متصفح كروم - Chrome ونظام تشغيل Chrome OS متوقفة مؤقتًا حاليًا، ولم تشير الشركة إلى أن وقف التحديثات بسبب فيروس كورونا "COVID 19"، إلا أن التأخير يأتي بسبب "تعديل جداول العمل في هذا الوقت".

وقالت شركة جوجل في بيان لها صدر أمس: نظرًا لجداول العمل المعدلة في الوقت الحالي، فإننا نوقف إصدارات Chrome و Chrome OS القادمة مؤقتًا، تتمثل أهدافنا الأساسية في ضمان استمرار استقرار Chrome وأمانه والعمل بشكل موثوق به لأي شخص يعتمد عليها، سنواصل تحديد أولويات أي تحديثات متعلقة بالأمان، والتي سيتم تضمينها في Chrome 80.


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متصفح كروم ضحايا فيروس كورونا شركة جوجل تفشي الفيروس Google Chrome OS

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