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تركيا ترسل 500 ألف مجموعة اختبار كورونا إلى الولايات المتحدة

الخميس 19/مارس/2020 - 02:54 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، بأن تركيا أرسلت 500 ألف مجموعة اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة بناء على طلبها.

في خطاب أمام البرلمان، قال "قوجة"، إن أنقرة تهدف إلى زيادة اختباراتها الخاصة بسرعة داخل تركيا وكان هدفها إجراء 10 الآف إلى 15 ألف اختبار يوميًا، مضيفًا، أن أكثر من 10 آلاف اختبار تم إجراؤها حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
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