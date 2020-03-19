تركيا ترسل 500 ألف مجموعة اختبار كورونا إلى الولايات المتحدة

صرح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، بأن تركيا أرسلت 500 ألف مجموعة اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة بناء على طلبها.

صرح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، بأن تركيا أرسلت 500 ألف مجموعة اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة بناء على طلبها.