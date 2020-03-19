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الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

الخميس 19/مارس/2020 - 02:53 م
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بوابة الفجر
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حذر محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال هذه الفترة قائلا إننا نعيش فى آخر أيام الشتاء ووارد حدوث انخفاضات وارتفاعات في درجات الحرارة ، لافتا إلى أنه هناك نشاط للرياح يزيد إحساسنا ببرودة الطقس، حيث يفصلنا ساعات على فصل الربيع ويجب متابعة النشرة الجوية يوميا خاصة وأن هذا الفصل معروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وأكد "شاهين"، أن الأجواء مستقرة نسبيا على أغلب محافظات الجمهورية، مع استمرار الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة الذي بدأ من الثلاثاء الماضى.
 
وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار تكون خفيفة لمتوسطة على السواحل وتمتد خفيفة على القاهرة الكبرى ولكنها غير مؤثرة على الحياة اليومية.
  
ونصح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيف الملابس خاصة وأن الأجواء شديدة البرودة ليلا .
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