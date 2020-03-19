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عاجل.. الكشف عن مقترح جديد لاستكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:54 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير مغربية، عن تطور جديد بشأن بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث اقترحت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة بخروج المغلوب في الكاميرون المقرر استضافتها للنهائي.

 

وذكر موقع le360 الرياضي المغربي ، أن هناك وجود اقتراح بإقامة مواجهتي الأهلي أمام الوداد والزمالك ضد الرجاء من مباراة فاصلة في الكاميرون بدلا من نظام الذهاب والإياب.

 

وتوقف النشاط الرياضي في مصر والمغرب لحين إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

 

وأشار التقرير إلى وجود متسع من الوقت أمام اللجان المختصة بالاتحاد الإفريقي لمناقشة الأمر سعيا لمعرفة آخر التطورات قبل اتخاذ القرار النهائي.

 

وكان من المفترض أن يحل ممثلا مصر ضيفين في المغرب يومي 1 و2 مايو بينما تستضيف مصر إياب نصف النهائي أحد يومي 8 أو 9 مايو.

 

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