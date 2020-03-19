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إندونيسيا تدعو لتكثيف اختبارات فيروس كورونا وسط ارتفاع الوفيات

الخميس 19/مارس/2020 - 02:39 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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دعا الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الخميس، إلى تكثيف اختبارات فيروس كورونا على الفور في رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، في مواجهة ارتفاع حصيلة القتلى من الفيروس والعدد الكبير من الإصابات.

وقال الرئيس جوكو ويدودو: "أطلب زيادة عدد مجموعات الاختبار وعدد مراكز الاختبار ونشرك المزيد من المستشفيات"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وأعلن القصر الرئاسي، أنه وزوجته أظهروا اختبارًا سلبيًا لفيروس كورونا COVID-19.

بعد أقل من ثلاثة أسابيع منذ أن أعلنت الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 260 مليون شخص عن أول حالة إصابة بالفيروس، وصل عدد القتلى إلى 25 - وهو أعلى من أي بلد آخر في جنوب شرق آسيا.

وقفز عدد الإصابات في إندونيسيا بنسبة 82 إلى 309، الأمر الذي أدى إلى جانب الارتفاع اليومي البالغ 110 في ماليزيا و 60 في تايلاند إلى ارتفاع عدد الإصابات المبلغ عنها في جنوب شرق آسيا إلى ما يقرب من 2200.

واجهت إندونيسيا انتقادات من العاملين في المجال الطبي لبداية بطيئة للاختبار ربما كشفت بسرعة أكبر حجم المشكلة في أرخبيل يمتد على مساحة أكبر من الولايات المتحدة القارية.

أجرت إندونيسيا 1592 اختبارًا فقط حتى يوم الخميس - أي بضع مئات فقط أكثر من كمبوديا على الرغم من وجود أكثر من 16 ضعف العدد من الأشخاص وكونها أكثر ثراء.

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