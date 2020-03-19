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نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 02:51 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهازًا كاشفًا لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.

يأتي ذلك فى إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، وبخاصةً بقرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا، والواقعة على حدود محافظتي كفرالشيخ والدقهلية، وبمركز ومدينة دسوق على حدود محافظة كفر الشيخ مع محافظة البحيرة.

وأشار المحافظ أن الإجراءات الاحترازية المُتبعة وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في: الوحدات المحلية والصحة والطب البيطري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية والتفتيشية على حدود ومنافذ المحافظة، خاصةً مع محافظة الدقهلية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركةٍ، نظرًا لرصد عددًا كبيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح: أن الهدف الرئيسى من نقاط التفتيش هو رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم التعامل الفوري معها بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأشار إلى أن الإجراءات الوقائية المُتخذة في المحافظة، التي تضمنت زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي، وأعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شملت الإجراءات التأكد من تطبيق العزل الذاتي كإجراء احترازي، بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس والفعاليات والعروض الفنية وتقليل أعداد العاملين بالوحدات الخدمية، ومنع التجمعات بحظر إقامة سرادقات الأفراح والعزاء أو تشغيل القاعات والأندية الترفيهية في إقامة الأفراح، بالإضافة إلي إيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، وفق خطة الدولة وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة.
نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)
نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)
نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)
نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)
نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)
نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)
نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)
نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)
نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)
نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)
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