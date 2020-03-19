تونس تعلن عن شفاء أول مصاب بفيروس 'كورونا'

خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة اليوم الخميس 19 مارس 2020 ، أعلنت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، عن شفاء أول حالة إصابة بفيروس 'كورونا المستجد' COVID-19.





وقد غادر أول مصاب بفيروس 'كورونا' أصيل ولاية قفصة، مستشفى فرحات حشاد بسوسة اليوم، وذلك بعد أن أثبات التحاليل النهائية شفائه، حسب ما أكدته آمال لطيف رئيسة قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى فرحات حشاد بسوسة في تصريحات إعلامية.



