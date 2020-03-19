Advertisements
تونس تعلن عن شفاء أول مصاب بفيروس 'كورونا'
الخميس 19/مارس/2020 - 02:37 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة اليوم الخميس 19 مارس 2020، أعلنت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، عن شفاء أول حالة إصابة بفيروس 'كورونا المستجد' COVID-19.
وقد غادر أول مصاب بفيروس 'كورونا' أصيل ولاية قفصة، مستشفى فرحات حشاد بسوسة اليوم، وذلك بعد أن أثبات التحاليل النهائية شفائه، حسب ما أكدته آمال لطيف رئيسة قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى فرحات حشاد بسوسة في تصريحات إعلامية.
ويذكر بأن مديرة المرصد الوطنى للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، كانت قد أعلنت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 19 مارس 2020، إرتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس 'كورونا' في تونس إلى 39 حالة، بعد تسجيل 10 حالات جديدة، ووضع 8787 شخص في الحجر الصحي.
Advertisements