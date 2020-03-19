عاجل | قرار مهم من محافظ القاهرة لمواجهة كورونا

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب أمام مواطني العاصمة، ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا حتى نهاية الشهر الجاري.

واستثنى المحافظ خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، من تطبيق قرار الغلق.





وشدد المحافظ، على نوابه ورؤساء الأحياء، بمتابعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة بكل حزم وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار أو محاولة استغلال الأزمة ورفع الأسعار.





وأكد المحافظ، أن جميع السلع متوفرة بالقاهرة كما يوجد رصيد كافٍ منها مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لأنها تهدف في المقام الأول لصالحه.





وفي سياق آخر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قرارًا يحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكل أنحاء الجمهورية.





ومن ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.





وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



