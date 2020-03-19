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النيابة تتسلم تقرير اللجنة الهندسية للعقار المنهار بالسيدة عائشة

الخميس 19/مارس/2020 - 02:42 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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تسلمت تحقيقات نيابة الخليفة تقرير اللجنة الهندسية الخاص بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة السيدة عائشة، إذ كشف التقرير، أن العقار غير مرخص، بالإضافه إلى أنه كان قديم وبه خدوش ومتهالك وحدث به تصدعات في الفترة الأخيرة.

كشفت معاينة النيابة في وقت سابق أن العقار في درب القطانة من شارع بدر الدين الونائي بالسيدة عائشة، وأنه مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حوائط حاملة وأسقف خشبية.

كانت النيابة أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، وإعداد تقريرًا مفصلًا بأسباب الانهيار، وفحص العقارات المجاورة له للتأكد من تأثرها جراء الانهيار من عدمه.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بوقوع انهيار بأحد العقارات بمنطقة السيدة عائشة.

وفرض رجال الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط العقار المنهار فى منطقة الأزبكية لمنع وصول الأهالي إإلى المكان، فيما يكثف رجال الإنقاذ البحث عن أي شخص أسفل ركام العقار بعد تأكيد قاطني العقار بوجود ساكن لم يستطيع النزول من المكان.

كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين بالمتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

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