تعرف على موعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المطاعم والكافيهات والملاهي الليلية

أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية).





قرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي





وأوضح بيان مجلس الوزراء بشأن إغلاق المقاهي والمحال التجارية، والملاهي الليلية والنيلية، أن موعد التنفيذ سيكون بدءًا من مساء اليوم في تمام السادسة، كما كشف عن فئة مستثناه من هذا القرار، في إجراء احترازي لمجابهة فيروس "كورونا" الذي ظهر في مصر وتم الكشف عن عدد من الإصابات.





موعد تنفيذ القرار





وتنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء، على غلق هذه الأماكن ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم الـ31 من مارس الجاري.





الفئة المستثناه من القرار





وأوضحت المادة الثانية أن قرار المادة الأولي بخصوص إغلاق المقاهي والمحال التجارية والمولات التجارية، لا يسري على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.





نشر قرار غلق المقاهي والمحال في الجريدة الرسمية





وكشفت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس، عن إلزام نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة ضمان التنفيذ.



