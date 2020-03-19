مستشار الأمن القومي لـ"ترامب" يحضر موكب يوم النصر في روسيا

صرح السفير الأمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، اليوم الخميس، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، سيسافر إلى موسكو لحضور احتفالات يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في روسيا في مايو المقبل، حسبما نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس".





دعت روسيا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحضور حدث 9 مايو، لكنه رفض. قال مسؤولون أمريكيون، إنه كان يريد الذهاب، لكنهم واجهوا ضغوطًا من مستشاريه لعدم القيام بذلك، كما أودت وكالة "رويترز".





يرأس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، موكبًا سنويًا في 9 مايو لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي للحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية ويستغل المناسبة لإظهار العتاد العسكري للبلاد.





العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة، ومتوترة من كل شيء من اعتقال روسيًا بتهمة التجسس لمشاة البحرية الأمريكية السابقة إلى مزاعم أمريكية بأن موسكو تدخلت في انتخابات 2016.





أثار انتشار فيروس كورونا الجديد تساؤلات حول ما إذا كان موكب 9 مايو سيستمر، لكن الكرملين قال، إن الاستعدادات تسير كالمعتاد.



