Advertisements
Advertisements
Advertisements

لمواجهة كورونا.. الكنيسة الإنجيلية تعلق جميع الاجتماعات والأنشطة

الخميس 19/مارس/2020 - 02:35 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
ماريان عيد
Advertisements

أعلنت الكنيسة الإنجيلية، برئاسة القس اندرية زكى، تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة الكنسية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية في هذا الصدد.

 

وأضافت الكنيسة، في بيان صحفى اليوم الخميس، أنه في إطارِ مَا تمرُّ به البلادُ منْ ظروفٍ استثنائيَّةٍ، وحِرْصًا على حَياةِ جميعِ المواطنينَ، منْ أيِّ مخاطرَ صِحيَّةٍ قد تُهدِّدُ حياتَهم، وحياةَ عائِلاتِهم، وتماشيًا معَ القراراتِ الاحترازيةِ التي تتَّخِذُها الدولةُ المصريَّةُ، التزامًا بمعاييرِ الصحةِ والسلامة، التي تنصحُ بها منظمةُ الصحةِ العالميةْ، قرَّرَ الدكتور القسّ أندريَّه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، ما يلي:

 

١تعليق كافةِ الاجتماعاتِ والأنشطةِ والمؤتمراتِ الكنسيَّةِ لجميعِ المذاهبِ الإنجيليةِ في مِصرَ، اعتبارًا من اليومِ الخميس ١٩ مارس وحتى نهايةِ شهر مارس الحالي بجميعِ أنحَاءِ الجمهوريةِ.

 

٢أمَّا فيما يختصُّ بالعبادةِ يومَ الأحد، يتمُّ ذلك معَ الالتزامِ بمعاييرِ الصحةِ والسلامةِ، التي أقرَّتها منظمةُ الصحةِ العالميَّةِ، كما يجوزُ لمجلسِ الكنيسةِ المحليةِ اتخاذُ القرارِ بإقامةِ العبادةِ عبرَ البثِّ المباشرُ ووسائلِ التواصلِ الاجتماعيّ، دونَ حضورِ الشعبِ، وذلكَ بالتنسيقِ معَ رؤساءِ المذاهبِ والكنائسِ الإنجيليةِ بمصرَ.

 

٣اتخاذ جميعِ الكنائسِ كافةِ الإجراءاتِ الاحترازيةِ من تعقيمٍ وإتباع للإرشاداتِ الصحيَّةِ اللازمةْ.

 

٤تخصيصَ يوميّ الجمعة ٢٠ و٢٧ مارس للصومِ والصلاةِ والتضرُّع إلى اللهِ ليجيزَ هذهِ الأزمةَ.

 

٥تقومُ رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ بمتابعةِ الأمرِ بكلِّ دقةٍ، وسوفَ تتمُّ إفادَتُكم بأيِّ تطوراتٍ جديدةٍ.

 

وتابع البيان: إنَّ عالمَنا اليومَ يمرُّ بأزمةٍ صحيةٍ خطيرةٍ، تهدِّدُ صِحَّةَ وحياةَ الآلافِ منَ البشرِ، لكنَّنا نثقُ في قدرةِ الله أنَّه ينجِّي العالمَ أجمعَ "مِنَ الوَبَإِ الخَطِرِ" (مز 91: 3)، وأنَّ هذهِ الأزمةَ ستنتهي بالتعاونِ بينَ الجميعِ والتكاتفِ والحرصِ على صحةِ الجميعِ وحياتهم.

 

واستكمل: نصلِّي جميعًا لله أنْ يَمُدَّ يَدَهُ الشافيةَ لجميعِ المصابينْ، ويبسِطَ الحمايةَ للجميعِ، وأنْ يَحفَظَ مِصرَ والعالمَ أجمعَ في أمنٍ وسلامٍ وصحَّةٍ.

 

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا رسميًا، ونص البيان على التالى: تضامنًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعـات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا اندرية زكي الكنيسة الإنجيلية القس اندرية زكي

أخبار تهمك

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة في إطار مواجهتها لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

منذ ساعتين

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تفاصيل صادمة.. خطاب عاجل من نقابة الأطباء لوزيرة الصحة

منذ ساعة

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

رئيس الإنجيلية في وداع راعي كنيسة بورسعيد: فقدنا خادمًا أمينًا (صور)

الإنجيلية توصي كنائسها بتأجيل أنشطتها مع بقاء الخدمة الأسبوعية.. وتؤكد أهمية التعاون لمواجهة كورونا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلق جميع الأنشطة

بسبب "كورونا".. أسقف المنيا يُؤجل لقاء المنسقين الإعلاميين بالإيبارشية

بسبب "كورونا".. أسقف المنيا يعقد الاجتماع العام بالبث المباشر

خطوات الكنائس المصرية للإجراءات الوقائية بعد تعليمات السيسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

11:50 ص

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

02:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status