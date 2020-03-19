محافظ كفرالشيخ يتابع غلق الأسواق لمواجهة كورونا (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، غلق وتعليق العمل مؤقتًا بكافة الأسواق (الموسمية – الأسبوعية- الماشية ) بدائرة المحافظة، في إطار خطة حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره.





وكان من المقرر اليوم الخميس، إقامة السوق الموسمي وسوق المواشي بمدينة كفرالشيخ.

ويأتي ذلك في إطار ضبط الطريق الإداري بالتنسيق مع الجهات المعنية للأسواق المخالفة لهذا القرار، ويتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، وتنسيق الوحدة المحلية مع الجهات ذات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقر تلك الأسواق، وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

كما يأتي في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، بناءً علي قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م.

ووجه محافظ كفرالشيخ، باستمرار جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة والمرور على جميع المقاهي والكافيهات بمدينة كفرالشيخ وغيرها من باقي مدن ومراكز المحافظة، ومصادرة جميع الشيشة وحظرها بصفة نهائية.





وشدد محافظ كفرالشيخ، على توجيه أصحاب تلك المقاهي، بمنع تداول الشيشة خلال هذه الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع رجال الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ.



واستمرت جهود التنسيق بين مديرية أمن كفرالشيخ والوحدة المحلية بكفر الشيخ، حيث قاد اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، لليوم الثاني على التوالي ليلة أمس حملة موسعة على مقاهى وكافيهات مدينة كفر الشيخ، وتم مصادرة ما تبقى من الشّـيش في عاصمة المحافظة.

وفي السياق نفسه، وجه رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بالتنسيق الدائم مع شرطة المرافق، وقسم الإشغالات، وإدارة البيئة للمرور المستمر على المقاهى والكافيهات والمتابعة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.