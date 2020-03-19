توزيع حالات 'كورونا' حسب الولايات: تونس الأولى بـ14 إصابة

أفادت نصاف بن علية مديرة المرصد الوطنى للأمراض الجديدة والمستجدة، بأ نّ ثلاث ولايات سجّلت فيها أول حالة إصابة بفيروس 'كورونا'، وهي نابل وبن عروس ومدنين، وتتوزع الإصابات الجملية حسب الولايات كما يلي:





أريانة: 9 حالات





القيروان: حالتان





قفصة: حالة واحدة (تماثلت للشفاء)





المهدية: 3 حالات





تونس: 14 حالة





نابل: حالة واحدة





بنزرت: حالتان





تطاوين: حالة واحدة





المنستير: حالة واحدة





سوسة: حالتان





بن عروس: حالة واحدة





مدنين: حالة واحدة





صفاقس: حالة واحدة





ويذكر بأن مديرة المرصد الوطنى للأمراض الجديدة والمستجدة، كانت قد أعلنت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 19 مارس 2020، إرتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس 'كورونا' في تونس إلى 39 حالة، بعد تسجيل 10 حالات جديدة، ووضع 8787 شخص في الحجر الصحي.