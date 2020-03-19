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مدرب أرسنال يتعافي من كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:28 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، الخميس، أن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق الكرة بنادي أرسنال تعافى من فيروس كورونا القاتل.

 

وكان الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال قد تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليتم وضع جميع لاعبي الفريق وموظفي النادي في حجر صحي إجباري لمدة 14 يوما تحت الملاحظة.

 

وقالت صحيفة الإندبيندنت البريطانية، إن ميكيل أرتيتا يشعر بتحسن كبير في حالته الصحية والمعنوية أيضا بعد التعافي شبه الكامل من فيروس كورونا.

 

وتابعت الصحيفة، أنه من المنتظر أن يعود لاعبو آرسنال إلى استئناف تدريباتهم اليومية من جديد يوم الثلاثاء المقبل.

 

وكان لاعبو آرسنال قد بدأوا فترة الحجر الصحي، قبل إصابة أرتيتا، وذلك بعدما ثبتت إيجابية اختبارات كورونا لمالك نادي أولمبياكوس اليوناني، إيفانجيلوس ماريناكيس، الذي خاض فريقه مباراة ضد الجانرز في الدوري الأوروبي.

 

وتنتظر أندية البريميرليج، ما سيسفر عنه اجتماع سيعقد اليوم الخميس لرابطة الدوري، سيتم خلاله مناقشة مستقبل المسابقة بعدما تقرر تأجيلها مبدئيا حتى أوائل أبريل المقبل.

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