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فيروس كورونا يضرب سفينة سياحية إيطالية في جنوب فرنسا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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ضرب فيروس كورونا سفينة سياحية إيطالية في ميناء جنوب فرنسا، حيث ثبت إصابة اثنين من ركابها، حسبما أعلنت سلطات الميناء والركاب، اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم سلطات الميناء: "ستحقق هيئة الصحة الإقليمية في الوضع على متن السفينة. نحن ننتظر قرارها لمعرفة ما إذا كان الركاب سينزلون".

سيظل 1400 راكب وطاقم السفينة - التي غادرت فورت لودرديل، فلوريدا، في 5 مارس في رحلة بحرية متجهة إلى البندقية، إيطاليا - على متن السفينة أثناء انتظارهم لنتائج اختبارات فيروس كورونا في الحالات المشتبه فيها.

وقال أحد الركاب الأمريكيين، أنه هو وبعض المواطنين الأمريكيين الآخرين تلقوا بالفعل تذاكر طيران لرحلة مستأجرة ستعيدهم إلى أتلانتا في وقت متأخر اليوم الخميس.

لكنه أضاف، أن الركاب لم يتلقوا أي معلومات عما إذا كانت السلطات الفرنسية ستسمح لهم بالنزول.

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