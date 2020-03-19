الجيش الليبي يستهدف قيادات إرهابية في العاصمة طرابلس

استهدفت قوات الجيش الليبي، اليوم الخميس، لعدد من قيادات التنظيمات الإرهابية في طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبي، في بيان إن وحدات القوات المسلحة الليبية بعد رصد مواقع مصادر القصف العشوائي الذي طال منازل المدنيين في المناطق الآمنة في طرابلس، تحركت وحدات المدفعية واستهدفت تلك المواقع.

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إلى أن تلك المواقع تؤوي عددا كبيرا من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا والإرهابيين الفارين من بنغازي الذين لا يهتمون لأمر المدنيين في العاصمة طرابلس.