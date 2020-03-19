محافظ جنوب سيناء: افتتاح مشروعات جديدة في ذكرى استرداد طابا

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن اليوم 19 مارس يتزامن مع الذكرى 31 لاسترداد طابا، وتم رفع العمل المصري عليها بعد معركة قانونية دولية ولجوء للتحكيم الدولي، مشيرًا إلى أن المحافظة كانت ستنظم احتفالية اليوم بمدينة طابا لإحياء هذه الذكرى، ولكن خضوعًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم إلغاء هذه الاحتفالية لظروف صحية احترازية وقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "فودة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر المحروسة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هذه الذكرى لا يمكن أن ننساها، موجهًا التهنئة لمصر بأكملها على هذه الذكرى، معقبًا: "إحنا مش ناسيين الحدث وسوف نحتفل بها بافتتاح مشروعات جديدة من مساجد وملاعب ومدارس وطرق بهذه المناسبة بدون احتفالات لدفع عملية التنمية على أرض المحافظة".





وتابع محافظ جنوب سيناء، أن المدينة تعيش ظروف صعبة بسبب مغادرة السياحة لها، وخلال أيام سوف يغادر كافة السياح، مشددًا على اننا اجتزنا أزمات قادرين، وقادرين على تجاوز ازمات اكثر، والمحافظة سوف تستغل فترة إيقاف السياحة لتطهير الفنادق والمنشآت السياحية والمصالح الحكومية في المحافظة بأكملها، مضيفًا: "السياحة بتمرض لكن مش بتموت وهترجع أفضل مما كانت عليه".





وقدم محافظ جنوب سيناء خالد فودة، التهنئة للشعب المصري وأهالي جنوب سيناء بصفة خاصة بمناسبة الذكرى الـ31 لاسترداد وعودة طابا.





وقال محافظ جنوب سيناء: "إننا اليوم نستعيد ذكرى غالية ومحببة لدى قلوب المصريين جميعا وهي ذكرى عودة واسترداد طابا للوطن الغالي ورفع علم مصر خفاقا عاليا ولن ينتكس أبدا بإذن الله".





وهنأ فودة شعب مصر عامة وأهالي جنوب سيناء بدوا وحضرا شبابا وشيبا بصفة خاصة ورجال القوات المسلحة المصرية الذين يثبتون على مدار التاريخ عظمتهم وشجاعتهم ووطنيتهم، كما هنأ الخارجية والدبلوماسية المصرية التي خاضت حربا لا تقل ضراوة عن حرب السادس من أكتوبر 1973.





كما قدم محافظ جنوب سيناء التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "ومن هنا من أرض الفيروز نرسل تحياتنا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة هذه الذكرى الغالية ونتمنى لمصرنا الحبيبة السلام والأمن".



