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مدرب بيراميدز: سنفوز بالدوري هذا الموسم في حالة واحدة

الخميس 19/مارس/2020 - 02:10 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال محمود فتح الله، مدرب عام بيراميدز، إن فريقه سيحسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز حال تعثر الأهلي متصدر الترتيب في مبارياته المتبقية.

 

وتابع فتح الله خلال تصريحاته عبر فضائية "أون تايم": "سنفوز بالدوري في حالة واحدة، لو الأهلي متصدر الترتيب وقع وظل بيراميدز يفوز بجميع المباريات".

 

وأكمل: "اللاعبون الذين يمتلكون هدف وعزيمة هم من يفوزون بالبطولات، مثل ما حدث الموسم الماضي، الأهلي لم يستسلم عندما كان فارق النقاط كبير مع الزمالك، وظل يجتهد حتى قلب الطاولة وحقق اللقب".

 

وواصل: "بيراميدز لن ينظر إلى أي خصم وسيظل هدفه الفوز بجميع المباريات المتبقية والفائز بالبطولة سنبارك له".

 

وأضاف: "بيراميدز متوفر له جميع الإمكانيات، ونريد أن ننهي الموسم بتحقيق لقب أو اثنين".

 

ويحتل الأهلي صدارة الدوري العام برصيد 49 نقطة، بيما يأتي بيراميدز بالمركز الثالث بـ32 أي بفارق 17 نقطة.

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