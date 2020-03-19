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هذه الفئة مستثناه من قرار "الوزراء" بشأن غلق المطاعم والمقاهي

الخميس 19/مارس/2020 - 02:17 م
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غلق المحال
غلق المحال
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قرر مجلس الوزراء، اليوم الخميس الموافق الـ19 من مارس 2020، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) بشكل استثنائي، للحد من انتشار "كورونا".

قرار مجلس الوزراء بالغلق

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قرار الغلق سيكون مؤقتًا وبشكل استثنائي، كما كشف عن موعد تنفيذ القرار.

نص قرار مجلس الوزراء

ونص بيان مجلس الوزارء، على أن قرار تنفيذ الغلق سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية).

إغلاق المحال والمقاهي

ونص البيان: "وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".

فئات تستثنى من القرار

ويستثنى من قرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمحال التجارية، بناء على المادة الثانية من القرار، خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. 

نشر قرار المجلس

وينشر قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهي والمحال التجارية والحانات والملاهي، في الجريدة الرسمية، وناشد المجلس الجهات المختصة بالالتزام وضرورة التنفيذ.

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