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على غرار الجمعة السوداء.. قراصنة يستغلون فيروس كورونا لترويج خدماتهم الغير مشروعه على الشبكة المظلمة

الخميس 19/مارس/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
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اكتشف الباحثون في شركة "Check Point" المتخصصة بأمن المعلومات، أن قراصنة الأنترنت يستخدمون جائحة فيروس كورونا "COVID-19" لتقديم عروض خاصة وخصومات على الشبكة المظلمة.

وأشار الباحثون إلى استخدام قراصنة الأنترنت، جائحة فيروس كورونا كترويج خاص لبيع سلعهم الخبيثة لمهاجمين الإنترنت، على غرار تخفيضات الجمعة السوداء.

تتضمن تلك العروض التي تم رصدها من قبل شركة "Check Point"، خدمات مخفضة لاختراق حسابات Facebook ومجموعات أدوات لتجاوز أمان متصفح جوجل Chrome. 

ووجد الباحثون أيضًا من ضمن العروض على الشبكة المظلمة، عرض خاص من corona على جهاز "MacBook Airs'' مقابل 390 دولارًا - يُفترض أنه مسروق أو مزيف.

وقال الباحث الأمني في شركة Check Point، يانيف بالماس: "لقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في عدد المجالات المتعلقة بفيروس كورونا المسجلة في الأسابيع القليلة الماضية، علاوة على ذلك ، نرى أن المتسللين يستغلون الاهتمام بـ "COVID-19" لنشر برامجهم الضارة في أكبر عدد ممكن من الأماكن من خلال عروض COVID-19 الخاصة والخصومات على الشبكة المظلمة".

وأضاف بالماس، "النتيجة النهائية هي المزيد من الأدوات الخبيثة في أيدي خاطئة أكثر خلال هذه الفترة الفريدة من نوعها، الأمر الذي يعرضنا جميعًا لمزيد من المخاطر الأمنية خلال جائحة COVID-19 ".

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قراصنة الأنترنت فيروس كورونا جائحة كورونا الشبكة المظلمة الجمعة السوداء Facebook COVID-19 Check Point

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