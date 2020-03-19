شركة "مياه كفر الشيخ" تعتذر للمواطنين لهذا السبب (صورة)

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بيانًا اعتذرت فيه للمواطنين لقيامهم بتخفيض إنتاج مياه الشرب خلال الأيام الجارية، مناشدة إياهم بتخزين المياه بشكل إحتياطية لتخفيف المعاناة.





وأكدت الشركة، أنه نظرا لظروف زيادة نسبة الأملاح في مآخذ بعض محطات إنتاج المياه نتيجة سقوط كمية كبيرة من الأمطار في الأيام الماضية، وحرصا على سلامة الإنتاج وجودة المياه المنتجة، فقد تقرر تخفيض كمية المياه دون المساس بجودتها.





وناشدت الشركة، المواطنين، بتقبل اعتذارها، وتخزين كميات مياه إحتياطية لسد الإحتياج الإنساني قدر المستطاع خلال فترة عدم توافر المياه، وخاصة في الأدوار العليا.





يذكر أنه قد تم قطع مياه الشرب عن بعض قرى ومدن المحافظة لساعات طويلة الفترة الماضية نتيجة الطقس السيئ، وكذلك لتعقيم وتطهير خزانات المياه التي تغذي المواطنين، وكذلك ضعفها في بعض الأماكن.





كانت محافظة كفر الشيخ، قد شهدت أمطار غزيرة، الخميس الماضي، تسببت في خلو شوارع المحافظة من المارة، نتيجة سوء الطقس الشديد، وتحذيرات هيئة الأرصاد والمحافظة للمواطنين بإلتزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.



