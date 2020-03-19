Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المركزى الأوروبي" يطلق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لمواجهة تداعيات كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن المصرف المركزي الأوروبي إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة، في خطوة مفاجئة يسعى من خلالها للحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجدّ.


وأوضح المصرف في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس حكّامه عقد عبر الهاتف إنّ "برنامج الشراء الطارئ الوبائي" سيكون موقتاً وسيستمر إلى حين "يقرّر المصرف أنّ مرحلة أزمة فيروس كورونا كوفيد-19 قد انتهت، ولكن على أي حال ليس قبل نهاية العام".
 
Advertisements

أخبار تهمك

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ نصف ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

منذ ساعة و 22 دقيقة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ ساعة

عاجل | هل تتعرض مصر لزلزال كبير؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الأمر

منذ حوالي 4 ساعات

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة في إطار مواجهتها لفيروس كورونا

منذ ساعة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

01:32 م

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

11:50 ص

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

02:04 م

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status