قناة السويس: تلقينا إشادات دولية بعد تعاملنا الناجح مع أزمة الطقس

أكد جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، أنهم تلقوا إشادات كبيرة من كافة التوكيلات الملاحية الأجنبية بعد نجاح قناة السويس في التعامل مع أزمة الطقس التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.





وأضاف "صفوت"، خلال تصريحات تلفزيونية له والمذاعة عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن التوكيلات الملاحية كانت تتوقع وجود خلل أو اضطراب في العبور في قناة السويس نظرًا للطقس السيئ، إلا ان العبور تم في مواعيده وفقًأ للجدول الزمني دون أي مشكلات على الإطلاق.





وتابع المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قام بجولات ميدانية خلال فترة الطقس السيئ لمراقبة الملاحة ونقاط مراقبة الحركة على طول المجرى الملاحي للتأكد من جاهزية الأطقم والأفراد، كما تم نشر كافة الوحدات البحرية وأطقم الانقاذ والتدخل السريع، على طول المجرى الملاحي لتأمين كافة القوافل العابرة.





وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيء، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



