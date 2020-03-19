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أحمد الشامي يكشف شخصيتة في مسلسل "فرصة تانية"

الخميس 19/مارس/2020 - 01:55 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شارك الفنان أحمد الشامي، جمهوره بصورة جديدة له من كواليس مسلسل"فرصة تانية"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على الصورة قائلة:"كمال مسلسل فرصة تانية رمضان2020 أن شاءالله"

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالتوفيق والنجاح يارب دائمًا" وأضاف آخر"منتظرين حضرتك في رمضان أن شاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"مبرووك وأن شاءالله يكسر الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال أحمدالشامي، ألبوم "الصيف أبتدا" الذي طرحه فريق واما، خلال فصل الصيف، وكان يتضمن الألبوم 10 أغاني هما "يالا نرقص، وشمس وبحر، وكترت حكاياتي، وفطومة، وعلى فكرة، واسمها إيه، وبتحبي نفسك"، والألبوم من إنتاج شركة نجوم ريكوردز وهاي واي.
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