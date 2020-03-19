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عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

الخميس 19/مارس/2020 - 01:54 م
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رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
الفجر
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كشف مجلس الوزراء، اليوم الخميس، حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات، لافتًا إلى نفيه تلك الشائعة فى وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.

وأوضح في بيان صحفي، أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، ساري لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد 15 مارس، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تُستأنف الدراسة بعد ذلك.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الفجر الاجراءات الوقائية إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس إلغاء الفصل الدراسي الثاني

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