تونس تسجل 10 حالات جديدة ليصل المجموع إلى 39 إصابة بـ'كورونا'

أعلنت مديرة المرصد الوطنى للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 19 مارس 2020، إرتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس 'كورونا' في تونس إلى 39 حالة، بعد تسجيل 10 حالات جديدة، ووضع 8787 شخص في الحجر الصحي.





وأوضحت أنّ العشر حالات الجديدة منها حالة فقط محلية و9 حالات مستوردة، فيما تم تسجيل أول حالة في كل من ولاية نابل وولاية بن عروس.





وأكّدت نصاف بن علية أنّ تونس مازالت في المرحلة الثانية من الوباء، ولم تنتقل بعد للمرحلة الثالثة ولا يوجد في الجمهورية أي منطقة موبوءة.





أما بخصوص إيواء المصابين في المستشفيات، قالت بن علية إنّ أربع حالات فقط ترقد في مستشفى فرحات حشاد بسوسة ومستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة.