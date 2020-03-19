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ارتفاع أسعار عقود خام برنت تسليم مايو 8.5%

الخميس 19/مارس/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر (مايو) المقبل، اليوم الخميس، بنحو 8.5 في المائة "2.1 دولار" لتتداول عند 27 دولار للبرميل.
 
يأتي ذلك فقدان الأسعار اكثر من نصف قيمتها خلال أقل من شهر.
 
جاءت التراجعات مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
 
وتأثرت الأسعار بزيادة إمدادات النفط عالميا بعد فشل اتفاق "أوبك +" ما دفع السعودية لرفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها لأكثر من 10 ملايين برميل يوميا

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