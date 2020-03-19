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قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم.. صلاح يتفوق على ميسي ودي بروين

الخميس 19/مارس/2020 - 01:35 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن موقع ترانسفير ماركت الخاص بأسعار اللاعبين، عن أغلى 10 لاعبين في العالم لعام 2020.


وشهدت القائمة، تفوق محمد صلاح مهاجم منتخب مصر ونادي ليفربول في القيمة السوقية على ليونيل ميسي مهاجم منتخب الأرجنتين وقائد برشلونة.

  

 

قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم في عام 2020


1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 200 مليون يورو.

 

2- رحيم ستبرلينج (مانشستر سيتي) – 160 مليون يورو.

 

3- نيمار (باريس سان جيرمان) – 160 مليون يورو.

 

4- ساديو ماني (ليفربول) – 150 مليون يورو.

 

5- محمد صلاح (ليفربول) – 150 مليون يورو.

 

6- هاري كين (توتنهام) – 150 مليون يورو.

 

7- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 150 مليون يورو.

 

8- ليونيل ميسي (برشلونة) – 140 مليون يورو.

 

9- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 120 مليون يورو.

 

10- أنطوان جريزمان (برشلونة) – 120 مليون يورو.

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