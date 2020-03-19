برتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس والعربية للتصنيع

وقعت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، برتوكول تعاون مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، يهدف البرتوكول إلى التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة القناة فى مجال التحول الرقمى والتدريب فى جميع المجالات وتجهيز المعامل.





وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وفقا لبيان صحفى، اليوم الخميس، أننا نرحب بهذا التعاون المثمر مع الهيئة العربية للتصنيع كونها إحدى قلاع الصناعة فى مصر والشرق الأوسط والتى يشهد الجميع بمنتجاتها عالية الجودة، موضحة أن الهدف من البرتوكول هو الدمج بين المؤسسات الصناعية والأكاديمية من أجل النهوض بالبحوث العلمية التطبيقية؛ لتحقيقها على أرض الواقع والخروج بمنتج يساهم فى رفع الاقتصاد الوطني.





وأضافت أن التعاون مع الهيئة تسعى الجامعة من خلاله إلى تكملة مشوار التحول الرقمى والتحول نحو الجامعة الذكية التى قطعت فيه الجامعة خطوات كبيرة.





فى حين أشار الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أنه سعيد بهذا التعاون مع الجامعة؛ لأن الجامعات هى معقل العلم، موضحا أن هذا البرتوكول يساعد على ارتباط الصناعة بالبحث العلمى والعمل على ترجمة هذه الأبحاث إلى واقع ملموس.





حضر توقيع البروتوكول كلا من المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة، والدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة، الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، والدكتور محمد سعد زغلول عميد كلية العلوم، والدكتور امير مهنا مدير وحدة التحول الرقمى بالجامعة.





وعلي جانب آخر، أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى إطار خطة الدولة للتصدي للفيروس، حرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، فى إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على معهد كونفوشيوس أنه نظرًا إلى تعليق الدراسة بالجامعات فقد تم تأجيل عقد اختبارات HSK، HSKK الذى كان من المقرر عقده يوم السبت القادم الموافق ٢١ وذلك إلى يوم السبت الموافق ١١ أبريل.





وكان الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد وجه ببدء عمليات التعقيم بالتزامن مع بدء سريان قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، كما وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات الوقائية طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة.





ومن جانبه صرح الدكتور مدحت صالح عميد الكلية انه تم اليوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس إتمام عملية تعقيم بكلية التربية حيث تم رش المبني الإداري بطوابقه الأربعة بالكلور والملح الخل والماء وتنظيف وتجهيز ورش جميع القاعات والمدرجات بالمبني التعليمي "أ" المكون من ٤ مدرجات و٨ قاعات وعدد ٢ معمل وكذلك دورات المياه للطلبة وتنظيف وتجهيز مبني تعليمي "ب" المكون من ٤ مدرجات و٨ قاعات تنظيف وتجهيز القاعات التدريسية لقسم التربية الفينة والموسيقية وتجهيز وتنظيف معامل الحاسب الآلي التي يبلغ عددها ٩ معامل.



