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ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 767 حالة

الخميس 19/مارس/2020 - 01:33 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 767 حالة.

 

وقالت السلطات الإسبانية، إن 767 وفاة بفيروس كورونا في ارتفاع بنسبة 30% خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وقد سجلت السلطات الصحية الإقليمية، 15حالة وفاة من سكان منشأة مونتي هيرموسو في مدريد، بسبب العدوى منذ يوم الجمعة الماضي، في حين تم نقل ستة آخرين إلى مستشفى حيث توفي اثنان آخران على الأقل.

 

وكانت إسبانيا ثاني أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا. وقد أبلغت السلطات الصحية عن 131616 حالة إصابة و 558 حالة وفاة اليوم الأربعاء.

 

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وفاة كورونا فيروس كورونا اسبانيا ارتفاع عدد الاصابات

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