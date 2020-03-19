Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصلحة الضرائب: ربط سداد المساهمة التكافلية برقم التسجيل الضريبي في البنوك

الخميس 19/مارس/2020 - 01:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

 صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارا من 17 مارس 2020 تم ميكنة تحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تحصل من مركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال قنوات التحصيل الالكتروني المتاحة حالياً من خلال أفرع  البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية أو منظومة CPS  وغيرها، وبالتالي سيكون مربوط بضرورة ادخال رقم التسجيل الضريبي، وهذا يساعد على معرفة وحصر الشركات التي قامت بسداد المساهمة التكافلية ضمن الإقرارات الضريبية المقدمة.


وأشار رضا عبد القادر أن الوضع السابق كان يعتمد على قيام الممول بسداد المساهمة التكافلية عن طريق تحويل بنكي لصالح هيئة التأمين الصحي على حساب خاص بالبنك المركزي ، وهذا الإجراء يتضمن ادخال اسم الممول ومبلغ الضريبة فقط دون رقم التسجيل الضريبي، ومن ثم بعد ربط دفع المساهمة التكافلية برقم التسجيل الضريبي أصبحت عملية الحصر تتم بمنتهى الدقة والسهولة.


 وأوضح رئيس المصلحة أنه طبقاً لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها.
Advertisements

أخبار تهمك

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ 35 دقيقة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

منذ 36 دقيقة

عاجل | هل تتعرض مصر لزلزال كبير؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الأمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ 42 دقيقة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ أقل من ساعتين

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول غلق الصيدليات والمخابز بسبب الكورونا

منذ أقل من ساعتين

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

11:50 ص

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

01:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status