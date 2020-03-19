لقاح كورونا.. دول تتنافس لإنتاج علاج للفيروس

تتنافس بعض الدول، لإيجاد لقاح يتم تطويره لمكافحة فيروس كورونا القاتل، بعدما أزهق آلاف الأرواح في العالم، حيث أقرت الصين، إجراء التجارب السريرية على اللقاح، بعد أقل من 24 ساعة على تجارب مماثلة في الولايات المتحدة.





لقاح في الصين ضد كورونا

في ضوء السعي لاكتشاف علاج لفيروس كورونا القاتل، أقرت الصين، إجراء التجارب السريرية على أول لقاح يتم تطويره، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تجارب مماثلة في الولايات المتحدة.





وأورد تقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية، أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا، مضيفا: أن فريق الباحثين الذي يعمل على التجارب، يقوده الدكتور تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.





وستجري الشركتان الألمانية والصينية تجارب سريرية مشتركة على لقاح أطلق عليه اسم "إم آر إن إيه"، من الشركة الألمانية، في الصين، حسب بيان من الشركة الألمانية.

لقاء تجريبي في الولايات المتحدة وسبقها، بدء الولايات المتحدة، التجارب السريرية على لقاح تجريبي لعلاج فيروس كورونا في مركز أبحاث في سياتل بولاية واشنطن، حيث تلقى عدد من المتطوعين جراعات من اللقاح التجريبي.



وتهدف الدراسة إلى تسجيل 45 مشاركا من البالغين الأصحاء على مدار 6 أسابيع، وسيحصل كل مشارك على حقنتين على فترة متباعدة لمدة شهر تقريبًا بجرعات مختلفة.



تم تمويل التجربة من قبل المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، ونفذت من قبل معهد"Kaiser Permanente Washington Health Research Institute" في مدينة سياتل الأمريكية.

دواء فرنسي بينما تعرض شركة دوائية فرنسية، دواء بلاكنيل المضاد للملاريا لمعالجة 300 ألف مصابا بفيروس كورونا.



وأعلنت الشركة الفرنسة، أن "بلاكنيل"، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه، برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، وبالتالي فهي مستعدّة لأن تقدّم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه.

