أيتن عامر في كواليس "فرصة تانية"

شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها بصورة جديدة لها من كواليس مسلسل "فرصة تانية" الذي تشارك به خلال رمضان2020، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت أيتن، خلال الصورة مرتدية شميز طويل باللون الابيض وبنطلون باللون الاسود وكان شعرها طويل مموج واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".



وعلقت عامر، على الصورة قائلة:"من كواليس مسلسل فرصة تانية".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يوفقك يا ايتن ومن نجاح لنجاح" وأضاف آخر"قمراية حبيبتي ماشاءالله عليكي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جمالك يجنن".



يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر، مسلسل "الأخ الكبير"، الذي عرض مؤخرًا على احدى الشاشات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محمد رجب ومحمد عز وعبير صبري ومحمود حجازي.