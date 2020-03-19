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عاجل.. إصابة عازف شهير بفيروس كورونا
الخميس 19/مارس/2020 - 01:24 م
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وكالات
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أدخل عازف الساكسفون الشهير في مجال الافرو-جاز المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد وهو "يرتاح ويتعافى بهدوء" على ما جاء على صفحته الرسمية عبر شبكة "فيسبوك".
وجاء في الصفحة أن العازف المولود في الكاميرون والبالغ 86 عاما "أدخل قبل فترة قصيرة إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19".
وجاء في البيان أيضا أن العازف الإفريقي الأسطورة "سعيد جدا بلقاء جمهوره قريبا". ومانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا" في العام 1972
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